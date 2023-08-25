Аверин страдает от тяжелого неизлечимого заболевания

Оказывается, Максим Аверин тяжело болен. Недуг обостряется тогда, когда актер пребывает в стрессовых ситуациях.
Диагноз знаменитости - экзема, являющаяся неизлечимой болезнью, доставляющей массу неудобств.
Психолог Андрей Зберовский убежден, что тяга звезды экрана к флирту с коллегами кроется в его недуге, о котором он не желает говорить.
Специалист не сомневается, что флирт помогает Максиму повышать собственную самооценку, внося в свою жизнь "нужный ему градус".
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