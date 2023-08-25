Аверин страдает от тяжелого неизлечимого заболевания

15:54 2023-08-25

Стало известно, что недосягаемый для многих женщин мужчина, актер Максим Аверин, страдает от тяжелого недуга, который сильно обостряется, когда артист испытывает стресс.

Оказывается, Максим Аверин тяжело болен. Недуг обостряется тогда, когда актер пребывает в стрессовых ситуациях.

Диагноз знаменитости - экзема, являющаяся неизлечимой болезнью, доставляющей массу неудобств.

Психолог Андрей Зберовский убежден, что тяга звезды экрана к флирту с коллегами кроется в его недуге, о котором он не желает говорить.

Специалист не сомневается, что флирт помогает Максиму повышать собственную самооценку, внося в свою жизнь "нужный ему градус".

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