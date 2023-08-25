В Китае есть ресторан, где посетителям моют голову как в парикмахерской

Китайский ресторан "HaiDiLao", расположенный в провинции Цзянсу, снискал невиданную популярность, добавив в своё меню принципиально новую услугу, нетипичную для заведений с едой. Дело в том, что сотрудники ресторана предлагают клиентам помыть голову (разумеется, не бесплатно).

Руководство "HaiDiLao" поясняет, что мытьё головы после обеда в их ресторане является практически необходимостью, поскольку специфические блюда китайской кухни оставляют стойкий запах пряностей, который может тянуться шлейфом за посетителями ещё несколько часов.