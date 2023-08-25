Шпица заявила, что люди женятся, когда признают исключительность своей половинки

В интервью "Пятому каналу Екатерина Шпица рассказала о важности семейных уз.
Знаменитость убеждена, что, заключая брак, люди признают уникальность своего партнера.
Актриса отметила, что люди, создавая семью, соглашаются делить с партнером счастье и трудности.
Когда Екатерину спросили о том, в чем секрет счастливых пар, то она ответила, что на этот вопрос имеет право ответить только лет через 20, если сумеет сохранить семью и гармонию в ней.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__