Шпица заявила, что люди женятся, когда признают исключительность своей половинки

В интервью "Пятому каналу Екатерина Шпица рассказала о важности семейных уз.

Знаменитость убеждена, что, заключая брак, люди признают уникальность своего партнера.

Актриса отметила, что люди, создавая семью, соглашаются делить с партнером счастье и трудности.

Когда Екатерину спросили о том, в чем секрет счастливых пар, то она ответила, что на этот вопрос имеет право ответить только лет через 20, если сумеет сохранить семью и гармонию в ней.