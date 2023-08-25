Шпица заявила, что люди женятся, когда признают исключительность своей половинки

16:28 2023-08-25

Актриса Екатерина Шпица поделилась своим видением роли брака. Знаменитость обратила внимание, что, соединяя судьбы, люди признают исключительность друг друга.

В интервью "Пятому каналу Екатерина Шпица рассказала о важности семейных уз.

Знаменитость убеждена, что, заключая брак, люди признают уникальность своего партнера.

Актриса отметила, что люди, создавая семью, соглашаются делить с партнером счастье и трудности.

Когда Екатерину спросили о том, в чем секрет счастливых пар, то она ответила, что на этот вопрос имеет право ответить только лет через 20, если сумеет сохранить семью и гармонию в ней.

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