Косяков расстается с супругой спустя 12 лет совместной жизни

В интервью в рамках Ютуб-шоу "О чем (НЕ) говорят женщины" Денис Косяков не только рассказал о том, что разводится спустя 12 лет совместной жизни с женой Еленой.

Оказывается, вместе избранники были 21 год, а 12 лет назад расписались.

Косяков признался, что развод дается ему нелегко. Комик даже не мог себе, что это настолько тяжелый период.

Артист обратил внимание, что его супруга сильно изменилась за время брака, стала интересоваться совершенно иными вещами.

Непонимание в паре достигло такого уровня, что вместе Денис и Елена жить больше не могут. У них есть 2 сына - Денис и Дмитрий.