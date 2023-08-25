Объявленного в розыск гитариста группы Алиса Шаталина нашли в лесу в неадекватном состоянии

Оказывается, телефон Андрея Шаталина время от времени появлялся в сети.

Когда музыканта нашли, заряжено устройство было на 100 %, что наводит на мысли, что пропавший где-то зарядил его.

Известно, что в последнее время Шаталин страдал от депрессии, перестал работать, влез в долги.

В настоящее время на нем числится просроченный за 2 месяца кредит.

К счастью, Шаталина нашли в лесу, но он был неадекватен. Родные артиста просили не посвящать окружающих в детали состояния знаменитости.