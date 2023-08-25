Онколог Братик рассказал, как распознать признаки трансформации родинки в злокачественную

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик объяснил, какие изменения родинки либо родимого пятна должны насторожить человека.

По словам эксперта, пациенты родимое пятно обычно помнят с самого детства. В течение жизни оно может увеличиваться в размерах, однако оно не должно менять цвет. Как правило, у него обычно форма круга или овала.

Братик подчеркнул: наиболее опасные опухоли - меланомы. Для постановки диагноза нужно провести дерматоскопию у врача, сообщает Мир-24.

Медик уточнил, что родинка способна под влиянием агрессивных факторов внешней среды реобразоваться в злокачественное образование. Чаще всего это случается у людей старшего возраста. Родинка меняет цвет, начинает блестеть, становится неравномерной, с изрезанным контуром, передает Pravda.ru.

Онколог Михаил Пильх, в свою очередь, добавил, что нужно быть особенно внимательным к этому людям, у которых на теле много родинок. А также - тем, кто имеет семейные истории меланом и пациентам с ослабленной иммунной системой.