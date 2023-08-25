Соколовский сообщил подробности развода с Дакотой

17:21 2023-08-25

Влад Соколовский признался, что в период бракоразводного процесса решил не отвечать на обвинения Риты Дакоты, признать свою вину, потому что были вещи, ответственность за которые лежит на нем.

Влад Соколовский сообщил, что для того чтобы не было препятствий для общения с дочкой Мией, он решил не ругаться на людях с Ритой Дакотой.

Певец отмечает, что отнюдь не все обвинения в его адрес со стороны бывшей были правдой.

Артист просто понимал, если бы начал защищаться, то скандал разгорелся бы такой, что мало бы не показалось.

Ранее Дакота сообщала, что ей не понравилось венчание, которое они провели с ее новым мужем Федором Белогаем в Грузии.

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