Инвалид в самолете пережил остановку сердца и получит за это 30 миллионов долларов

Авиакомпания United Airlines выплатит 30 миллионов долларов пассажиру-инвалиду, который из-за плохого обращения работников перевозчика пережил остановку сердца, сообщает Лента.ру.

Издание уточняет, что 26-летний Натаниэль Фостер-младший с семьей летел из Сан-Франциска в Луизиану. Молодой мужчина прикован к коляске, для поддержания дыхания этому пассажиру требовался аппарат ИВЛ.

Когда сотрудник авиакомпании по прилете пытался вывезти пассажира из самолета, из-за грубого толчка сместилась дыхательная трубка. По словам матери, на некоторое время сын перестал дышать, и сердце по этой причине остановилось, а мозг - получил непоправимую травму.

В итоге Фостер-младший больше не может питаться твердой пищей. По словам врачей, полученное повреждение также сократило жизнь молодого человека на семь с половиной лет.

Родственники пострадавшего подали иск против United Airlines. Во время разбирательства они заявили, что перевозчик был обязан предоставить для помощи несколько человек. Более того, когда сместилась дыхательная трубка, сотрудник компании помогать не стал, а просто ушел.

Суд обязал компанию United Airlines выплатить штраф.