Ученые установили взаимосвязь шашлыков и артрита

Ученые нашли опасность в таком популярном блюде, как шашлык. Американские исследователи отметили, что красное мясо, из которого в основном и делают шашлыки, может содержать белки, вызывающие у некоторых людей аллергические реакции.

Но это еще не все. Употребление этой пищи способно вызвать также ревматоидный артрит - как и выхлопные газы автомобилей или сигаретный дым, сообщает сайт Еda.show.

Виноваты в этом полициклические ароматические углеводороды, образующиеся при горении.

Американские эксперты сделали такие выводы после изучения данных около 22 тысяч человек, часть которых страдала ревматоидным артритом.

Как выяснилось, чем больше токсичных веществ было в моче и крови, тем оказался выше риск развития болезни суставов.