Уголовное дело против Алексея Кортнева со стороны мирового суда закрыто

17:50 2023-08-25

Уголовное дело против солиста "Несчастного случая" Алексея Кортнева закрыто. Мировой суд обязал музыканта выплатить штраф в размере 20 000 российских рублей.

О закрытии уголовного дела против Алексея Кортнева сообщили в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".

15 февраля в новосибирском академгородке не состоялось вступление группы "Несчастный случай".

Причиной отмены мероприятия назывались технические неполадки.

Полицейские, прибывшие по вызову, встретили крайне раздраженного Кортнева, который при всех оскорбил капитана полиции, показав тому неприличный жест.

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