Алентова не снимает обручальное кольцо в память о покойном муже Меньшове

25 августа актриса Вера Алентова была на сборе труппы театра имени Пушкина.

Присутствующие на собрании актеры отметили, что на безымянном пальце знаменитости красуется обручальное кольцо.

На мероприятии 81-летняя звезда экрана и сцены была приветлива, общалась с представителями СМИ, которые назвали ее образ безукоризненным.

Украшение Алентова не снимает в память об умершем в 2021 году муже, режиссере Владимире Меньшове.