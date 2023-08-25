Warner Bros. отложила премьеру второй части «Дюны» на весну 2024 года

Основанный в США киноконцерн Warner Bros. опубликовал свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщается, что прокат второй части фильма "Дюна" был перенесён на начало весны следующего года. Корпорация Legendary Entertainment, также участвующая в работе над продолжением "Дюны", согласилась с переносом премьеры картины.

Кроме того, была перенесена премьера фильма "Годзилла и Конг: новая империя", который должен был выйти 14 марта 2024 года. В итоге кино про Годзиллу и Кинг-Конга покажут 12 апреля, а вторую "Дюну" можно будет увидеть 15 марта.