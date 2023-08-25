Россияне стали чаще смотреть фильмы отечественного производства

Сотрудники проекта "Кино Mail.ru" провели новый соцопрос, в результате которого выяснилось, что россияне стали чаще смотреть фильмы отечественных режиссёров. По данным опроса, порядка 50-ти процентов жителей России отдают предпочтение российскому кино, нежели блокбастерам, которые произвели в западных странах.

Кроме того, 23 процента опрошенных признались, что за текущий год они посмотрели десять или более фильмов отечественного производства. Характерно, что в опросе участвовали порядка 6,4 тысяч человек.