Ответственный за «слив» геймплея Starfield арестован за хранение наркотиков

Житель штата Теннеси Дарин Тайрон Харрис, более известный как блогер DHavenShadow, целенаправленно обнародовал сорокаминутное видео с геймплеем ещё не вышедшей игры Starfield, разработанной компанией Bethesda. Известно, что "сливать" кадры геймплея по закону можно за сутки до релиза игры, однако Харрис решил проигнорировать данный аспект законодательства.

В дальнейшем DHavenShadow был арестован за кражу и хранение каннабиса, ввиду чего пользователи соцсетей предположили, что блогер мог также украсть физическую копию Starfield.