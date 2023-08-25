Галкин рискнул жизнью из-за своего наследника Гарри

18:32 2023-08-25

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри.

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри.

Максим Галкин до ужаса боится высоты, но по просьбе сына Гарри взобрался на вышку.

В своем личном блоге Максим Галкин разместил ролик с вышки, куда залез по просьбе наследника Гарри.

Несмотря на то, что пародист боится высоты, сын его уговорил на этот "подвиг".

В итоге оба Галкина поднялись на смотровую площадку, увидев болота и закат. Мальчик утверждает, что отец остался в восторге от открывшихся видов.

Комик разъяснил, что выложенное видео смонтировал и срежиссировал сам Гарри, назвав его блогером.

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