Галкин рискнул жизнью из-за своего наследника Гарри

В своем личном блоге Максим Галкин разместил ролик с вышки, куда залез по просьбе наследника Гарри.

Несмотря на то, что пародист боится высоты, сын его уговорил на этот "подвиг".

В итоге оба Галкина поднялись на смотровую площадку, увидев болота и закат. Мальчик утверждает, что отец остался в восторге от открывшихся видов.

Комик разъяснил, что выложенное видео смонтировал и срежиссировал сам Гарри, назвав его блогером.