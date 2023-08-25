Новое исследование, в котором приняли участие около 9 с половиной тысяч пенсионеров, доказывает, что люди в возрасте, подвергшиеся влиянию жары, испытывают проблемы с памятью и целостностью мыслительных процессов. Известно, что пожилые люди, испытывавшие на себе влияние высокой температуры воздуха болеет 12 лет, пострадали наиболее остальных.

Южнокорейский аналитик Юн Юнг Чой уверяет, что жара вредит людям не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной: экстремальные температуры негативно влияют на клетки мозга, что иногда провоцирует воспалительные процессы.