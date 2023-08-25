Второй тур свадьбы Риты Дакоты на Бали на грани срыва

Рита Дакота - одна из тех невест, чьи свадьбы оказываются на грани срыва. Уже вторая из трех свадеб певицы - с Федором Белогаем - идет не по плану, сообщает Супер.ру.
На этот раз причина вновь - в праздничном платье. Его не доставили вовремя - как и на первую часть торжества - венчание в Грузии.
Грядущая церемония состоится на Бали. Дакота очень тщательно выбирала свой образ, демонстрируя каждый шаг в Инстаграме.
Певица при этом не отчаивается. В интервью изданию она призналась, что варианты есть - например, завернуться в штору. Главное, чтобы рядом был любимый человек.
К слову, на венчании Риты Дакоты недоставленное платье было меньшим из зол, - напомнило издание.
Из-за незваных гостей торжество пошло не по продуманному сценарию, хотя образ невесты был безупречен.
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