Второй тур свадьбы Риты Дакоты на Бали на грани срыва

Рита Дакота - одна из тех невест, чьи свадьбы оказываются на грани срыва. Уже вторая из трех свадеб певицы - с Федором Белогаем - идет не по плану, сообщает Супер.ру.

На этот раз причина вновь - в праздничном платье. Его не доставили вовремя - как и на первую часть торжества - венчание в Грузии.

Грядущая церемония состоится на Бали. Дакота очень тщательно выбирала свой образ, демонстрируя каждый шаг в Инстаграме.

Певица при этом не отчаивается. В интервью изданию она призналась, что варианты есть - например, завернуться в штору. Главное, чтобы рядом был любимый человек.