Стекольников пожаловался, что его не берут на работу, объясняя это успехом сериала Универ

Александр Стекольников (Мартынов) в рамках интервью Ютуб-каналу PROЖизнь рассказал, что сериал "Универ" сыграл с ним злую шутку.

Найти теперь работу для артиста стало проблемой по той причине, что негласно считается, что после успеха названного проекта, он зазвездился и гонорары его зашкаливают.

Еще один момент - продюсеры, как правило, не смотрят в сторону актеров, долго игравших одну роль, считая их "заштампованными".

Стекольников признался, что гордится своей ролью в "Универе", но страх ему внушает финансовая нестабильность, ведь он выплачивает ипотеку до 2034 года.