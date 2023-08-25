Лужина находится в реанимации, где ей сделали электрошок

Портал aif.ru опубликовал информацию о том, что известная актриса Лариса Лужина угодила в госпиталь имени Вишневского 12 дней назад.
Знаменитости не хватало воздуха, а пульс ее составлял до 150 ударов в минуту при норме 60 - 90.
Известно, что к медикам знаменитость обратилась сама, а в вышеназванном учреждении здравоохранения звезда экрана и сцены лежит не в первый раз.
В 2017 году она перенесла операцию на сердце. У нее была мерцательная аритмия и был удален тромб.
Лужина сообщила, что сейчас находится в реанимации и ей сделали электрошок, чтобы запустить сердце.
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