Блогер Лебедев заявил, что все покинувшие РФ звезды несчастные люди

В собственном обзоре новостей на Рутуб Артемий Лебедев высказал мнение о том, что россияне, уехавшие за границу несчастны.

Лебедев признался, что всегда не понимал тех, кто ругает родину.

Блогер убежден, что такие люди изначально несчастны, так как потеряли связь со всем, что у них было в РФ.

По словам Лебедева, за рубежом россиян ждут трудности в виде незнания иностранного языка на должном уровне, негатива со стороны местных.

Звезда интернета призвал не презирать уехавших, а пожалеть их, ведь они попали в очень непростую жизненную ситуацию.