С 25 августа водители должны включать днем ближний свет фар, а иначе – штраф

Данное требование будет действовать до 5 сентября.

Напоминание о необходимости соблюдения этого правила было распространено как Госавтоинспекцией, так и Министерством внутренних дел Беларуси через официальные каналы, включая официальный телеграм-канал.

Период с 25 августа по 5 сентября связан с проведением специальной акции МВД под названием «Внимание – дети!». Это мероприятие направлено на снижение вероятности ДТП с детьми в период окончания летних каникул и начала нового учебного года.

В рамках этой акции водители должны включать ближний свет фар или использовать дневные ходовые огни в светлое время суток. Нарушение этого правила может повлечь штраф в размере до трех базовых величин (111 рублей), а за повторное нарушение сумма штрафа возрастет до 8 базовых величин (296 рублей).