Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с пьяным мужчиной в супермаркете США

По словам бывшего чемпиона UFC, инцидент произошёл в американской Калифорнии. Хабиб Нурмагомедов пришёл в супермаркет, который он посещал практически каждый день.
Спортсмен уверяет, что в этом магазине его знали все продавцы, поскольку он всегда был вежлив и приветлив с обслуживающим персоналом заведения.
Тем не менее, однажды Нурмагомедов чуть не стал участником драки с выпившим человеком Хабиб описывает дебошира как мужчину 35-40 лет, который доставал посетителей и сотрудников магазина.
В какой-то момент пьяный подошёл к самому Хабибу Нурмагомедову, однако экс-чемпион UFC посоветовал ему быть аккуратнее, поскольку россиянину "не до шуток".
После этих слов шумный посетитель изменился в лице, видимо осознав свою ошибку, и поспешил удалиться, ведя себя существенно тише, нежели ранее.
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