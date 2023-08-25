Курьер украл у Снаткиной более 75 000 рублей

Дело в том, что во время перевозки вещей Анны Снаткиной у нее пропала бижутерия, стоимость которой составляет более 75 000 российских рублей, о чем стало известно сегодня, 25 августа.

По имеющимся сведениям, актриса сделала заказ по поводу доставки коробки со своими вещами из подмосковного Истринского района в Москву на Тверскую улицу.

Заказ забрал курьер, у которого по дороге вышла из строя машина. Посылку подхватил другой сотрудник службы, доставивший ее по адресу.

После проверки содержимого оказалось, что украшения Снаткиной исчезли. Знаменитость заявила в полицию.

Ущерб составил 75 600 российских рублей.