Пёс любовницы выдал полицейским беглого мафиози в Италии

64-летний гражданин Италии Луиджи Каччапуоти был осуждён на пятнадцать лет тюрьмы за сотрудничество с мафиози, однако мужчина предпочёл не сдаваться полиции, скрывшись от правоохранителей. Каково же было удивление итальянца, когда блюстителям закона его выдала собака любовницы.

Дело в том, что Луиджи Каччапуоти, скрывавшийся между Неаполем и Казертой, часто принимал у себя в гостях подругу, которая обычно приходила со своим пуделем.

В один из визитов девушка оставила собаку снаружи, однако она принялась лаять на открытое окно, за которым находился беглец. Именно это обстоятельство помогло полисменам поймать преступника.