3 распространенные ошибки при проезде через «лежачий полицейский»

Однако некоторые водители, недооценивая их важность, прибегают к опасным маневрам. Эксперты указывают на три распространенные ошибки, которых нужно избегать при проезде через такие неровности.

Проезд на высокой скорости: Некоторые водители, стремясь экономить время, пытаются быстро проехать над неровностью. Однако это может повредить подвеску автомобиля и вызвать дорогостоящий ремонт. Проезд на одном колесе: Чтобы избежать неровности, некоторые водители пытаются заехать на обочину, проезжая неровность на одном колесе. Это опасное действие увеличивает риск ДТП и может повредить диски автомобиля. Позднее торможение: Откладывание торможения до последнего момента также является ошибкой. Это создает большую нагрузку на автомобиль и может привести к проблемам с подвеской.

Эксперты советуют правильный способ проезда неровностей: замечать их заранее, плавно замедлять скорость и избегать резких поворотов. Скорость при проезде неровности не должна превышать 15 км/ч.