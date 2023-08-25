Как устранить сколы на кузове автомобиля: советы экспертов

Мелкие камни и другие мелочи могут нанести вред внешнему виду авто и спровоцировать коррозию. Однако справиться с этими повреждениями возможно, если принять правильные меры, подчеркивают специалисты.

Если повреждения небольшие, можно воспользоваться автомобильным корректором в виде карандаша для подкраски. Важно точно подобрать цвет и после нанесения выполнить полировку поверхности.

В случае более серьезных повреждений может помочь специальное средство, аналогичное лаку для ногтей. В некоторых случаях потребуется также обработка кромки кузова.