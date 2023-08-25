Иранского риелтора арестовали за передачу прав на квартиру собаке

Известно, что иранский риелтор оказался за решеткой после того, как целенаправленно передал права собственности на квартиру четвероногому питомцу. Кроме того, принадлежащая жителю Ирана риелторская компания оказалась принудительно закрыта.

При этом поводом для ареста мужчины послужило обвинение в нарушении общественно-моральных ценностей и незаконная сделка, заключенная между человеком и животным.

Предполагается, что уголовное преследование горе-риелтора инициировали иранские консерваторы, являющиеся мусульманами. Характерно, что в исламе собака традиционно считается так называемым "нечистым животным".