Исинбаева возмущена тем, что ее не включили в список самых влиятельных легкоатлеток мира

19:52 2023-08-25

Елена Исинбаева была поражена до глубины души несправдливостью, что Всемирная ассоциация легкой атлетики не включила ее в список самых влиятельных легкоатлеток мира, в котором фигурируют 40 спортсменок.

Всемирной ассоциация легкой атлетики представила рейтинг 40 наиболее влиятельных легкоатлеток, принимавших участие в чемпионатах мира за всю историю.

Елена Исинбаева в этом списке не фигурирует.

Спортсменка не стала скрывать, что подобная ситуация стала для нее разочарованием.

Мастер прыжков с шестом поспешила выразить свое негодование, обратившись к руководителю спортивной структуры международного значения Себастьяну Коу, напомнив ему о своем вкладе в развитие легкой атлетики за последние 2 года сделала.

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