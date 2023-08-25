Исинбаева возмущена тем, что ее не включили в список самых влиятельных легкоатлеток мира

Всемирной ассоциация легкой атлетики представила рейтинг 40 наиболее влиятельных легкоатлеток, принимавших участие в чемпионатах мира за всю историю.

Елена Исинбаева в этом списке не фигурирует.

Спортсменка не стала скрывать, что подобная ситуация стала для нее разочарованием.

Мастер прыжков с шестом поспешила выразить свое негодование, обратившись к руководителю спортивной структуры международного значения Себастьяну Коу, напомнив ему о своем вкладе в развитие легкой атлетики за последние 2 года сделала.