Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: 5 признаков

Это обусловлено более низкой ценой по сравнению с новыми автомобилями. Тем не менее, на вторичном рынке можно столкнуться с проблемами, связанными с состоянием транспортных средств. Эксперты выделили пять признаков, по которым стоит отказаться от покупки подержанного автомобиля.
-
Плохое состояние кузова. Наличие коррозии на кузове или даже серьезные коррозионные процессы должны поднять тревогу у покупателя. Прогнивший кузов может потребовать дорогостоящих ремонтных работ, которые существенно превысят возможную скидку на машину.
-
Проблемы с мотором. Техническое состояние двигателя имеет решающее значение для безопасной эксплуатации автомобиля. Потенциальному покупателю следует убедиться в хорошей работе двигателя и, при необходимости, провести его диагностику.
-
Бывшее такси. Покупка автомобиля, ранее использовавшегося как такси, может оказаться рискованным шагом. Такие машины, скорее всего, уже израсходовали большую часть своих ресурсов.
-
Непопулярная модель. Приобретение машины, которая не пользуется популярностью в регионе, может создать проблемы с поиском запчастей и проведением ремонтных работ.
-
Сомнительная документация. Если документы, сопровождающие автомобиль, вызывают сомнения, лучше воздержаться от покупки. Ситуации, когда продавец пытается продать угнанный автомобиль, могут быть рискованными для покупателя.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__