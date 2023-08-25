Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: 5 признаков

Это обусловлено более низкой ценой по сравнению с новыми автомобилями. Тем не менее, на вторичном рынке можно столкнуться с проблемами, связанными с состоянием транспортных средств. Эксперты выделили пять признаков, по которым стоит отказаться от покупки подержанного автомобиля.

Плохое состояние кузова. Наличие коррозии на кузове или даже серьезные коррозионные процессы должны поднять тревогу у покупателя. Прогнивший кузов может потребовать дорогостоящих ремонтных работ, которые существенно превысят возможную скидку на машину.

Проблемы с мотором. Техническое состояние двигателя имеет решающее значение для безопасной эксплуатации автомобиля. Потенциальному покупателю следует убедиться в хорошей работе двигателя и, при необходимости, провести его диагностику.

Бывшее такси. Покупка автомобиля, ранее использовавшегося как такси, может оказаться рискованным шагом. Такие машины, скорее всего, уже израсходовали большую часть своих ресурсов.

Непопулярная модель. Приобретение машины, которая не пользуется популярностью в регионе, может создать проблемы с поиском запчастей и проведением ремонтных работ.