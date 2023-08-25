Почему долгий прогрев двигателя опасен: советы экспертов

Новые автомобили оснащены инжекторной системой подачи топлива, что исключает необходимость в продолжительном прогреве. Эксперты предостерегают от опасностей, связанных с длительной работой двигателя на холостых оборотах.

Неопытные водители, придерживающиеся старой практики долгого прогрева, могут нанести вред многим деталям автомобиля. В особенности под угрозой находятся свечи зажигания, каталитический конвертер и подшипники.

Кроме того, долгий прогрев может вызвать проблемы, такие как «масляное голодание», когда снижается давление моторного масла, негативно влияя на работу двигателя.

Для предотвращения таких неприятностей эксперты рекомендуют не превышать рекомендованную длительность прогрева, которая составляет около полутора часа, и на самом деле ограничиваться пяти минутами. Также стоит заглушать двигатель во время длительных остановок.