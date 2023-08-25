Автоэксперты назвали 3 грубые ошибки при шиномонтаже

20:03 2023-08-25

Многие водители самостоятельно меняют шины на своих автомобилях, не прибегая к услугам автосервисов.

В большинстве случаев это может привести к грубым ошибкам, которые могут негативно сказаться на безопасности и состоянии автомобиля. Эксперты выделили несколько распространенных ошибок, которые допускают водители при самостоятельной замене шин.

  1. Однократное использование домкрата. Заменяя зимние шины на летние, многие водители используют только один домкрат. Это может привести к деформации кузова автомобиля, снижению управляемости и повышенному риску ДТП.

  2. Пренебрежение чисткой дисков. Этот этап шиномонтажа часто пропускается, но он критически важен. Даже небольшое количество грязи может повлиять на общий вес колеса и вызвать дисбаланс.

  3. Неправильное направление рисунка протектора. Многие водители не знают, что рисунок на летних шинах должен быть ориентирован в определенном направлении. Неправильная установка может сократить срок службы шин и ухудшить управляемость автомобиля на дороге.

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