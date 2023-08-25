Автоэксперты назвали 3 грубые ошибки при шиномонтаже

В большинстве случаев это может привести к грубым ошибкам, которые могут негативно сказаться на безопасности и состоянии автомобиля. Эксперты выделили несколько распространенных ошибок, которые допускают водители при самостоятельной замене шин.
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Однократное использование домкрата. Заменяя зимние шины на летние, многие водители используют только один домкрат. Это может привести к деформации кузова автомобиля, снижению управляемости и повышенному риску ДТП.
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Пренебрежение чисткой дисков. Этот этап шиномонтажа часто пропускается, но он критически важен. Даже небольшое количество грязи может повлиять на общий вес колеса и вызвать дисбаланс.
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Неправильное направление рисунка протектора. Многие водители не знают, что рисунок на летних шинах должен быть ориентирован в определенном направлении. Неправильная установка может сократить срок службы шин и ухудшить управляемость автомобиля на дороге.
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