Автоэксперты назвали 3 грубые ошибки при шиномонтаже

В большинстве случаев это может привести к грубым ошибкам, которые могут негативно сказаться на безопасности и состоянии автомобиля. Эксперты выделили несколько распространенных ошибок, которые допускают водители при самостоятельной замене шин.

Однократное использование домкрата. Заменяя зимние шины на летние, многие водители используют только один домкрат. Это может привести к деформации кузова автомобиля, снижению управляемости и повышенному риску ДТП.

Пренебрежение чисткой дисков. Этот этап шиномонтажа часто пропускается, но он критически важен. Даже небольшое количество грязи может повлиять на общий вес колеса и вызвать дисбаланс.