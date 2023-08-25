3 ошибки, которые стоит избегать при выборе нового автомобиля

Это касается как новичков, так и опытных водителей. Однако эксперты утверждают, что соблюдение несложных правил поможет избежать этих сложностей.
Чтобы приобрести качественное авто и не столкнуться с мошенничеством, важно избегать трех основных ошибок:
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Неоправданный выбор автосалона: Стоит отдавать предпочтение официальным дилерским центрам. Покупка в "серых" салонах может привести к дезинформации о характеристиках автомобиля, завышению процентов по кредитам и стоимости машины.
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Спешка в покупке: Важно сохранять терпение и не торопиться с покупкой. Оптимальным вариантом может быть заказ автомобиля с последующей доставкой. Это даст возможность настроить покупку под свои потребности и избежать ненужных затрат.
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Пренебрежение торговлей: Приобретение автомобиля – это серьезная сделка, и не стоит стесняться торговаться. Такой подход может сэкономить существенные средства в виде скидок или бонусов.
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