Как продлить срок службы галогенных ламп в фарах: 5 советов от экспертов

Сложности связаны не только с этим, но и с ухудшенной доступностью к ним для замены, так как многие современные машины требуют снятия аккумулятора или бампера.

Тем не менее, специалисты предоставили несколько советов, как увеличить срок службы таких ламп и избежать их частого перегорания. Первый метод - снизить напряжение. Специальные регуляторы могут помочь достичь этой цели.

Второй совет - проверить проводку. Старая или поврежденная проводка может вызывать значительные потери напряжения.

Третья рекомендация - обратить внимание на генератор. Если бортовая сеть имеет неправильное напряжение, галогенные лампы могут выходить из строя.

Защита фар от влаги также играет свою роль. Правильная гидроизоляция может помочь избежать попадания влаги на источники света, что продлит их срок службы.

И последний совет: не касайтесь ламп голыми руками. Отпечатки пальцев на стекле могут негативно повлиять на работу лампы. При необходимости замены наденьте перчатки.