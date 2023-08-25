Названы 4 основные ошибки при эксплуатации машины с АКПП

Эксперты выявили ключевые недочеты, которые допускают при использовании автомобиля с АКПП.

Первая ошибка заключается в некорректной буксировке транспортного средства. Превышение скорости буксировки более 50 километров в час крайне нежелательно. Подробная информация о правилах буксировки доступна в руководстве по эксплуатации автомобиля, которое также определяет допустимые ситуации для данной операции.

Вторая распространённая ошибка - начало движения с холодным двигателем. Особенно зимой, владельцам автомобилей с АКПП необходимо предварительно прогреть двигатель перед началом движения.

Третья проблема - использование трансмиссионного масла с высокой вязкостью. Эта проблема становится актуальной в условиях низких температур.

И последняя ошибка - переключение в нейтральную передачу во время движения. В то время как для автомобилей с механической коробкой передач это приемлемо, для машин с автоматической коробкой передач следует избегать данной практики.