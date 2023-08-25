Что делать, если во время движения лопнула шина: рекомендации автоэкспертов

Если он обнаружит какие-либо проблемы с шинами, то следует решить их перед тем, как заводить двигатель.

Тем не менее, иногда не удаётся предусмотреть все возможные проблемы. Бывает так, что шина может проколоться в самый неожиданный момент во время движения.

В такой опасной ситуации важно следовать рекомендациям автомобильных экспертов, которые могут спасти ситуацию.

Основное правило - держите автомобиль в прямом направлении. Избегайте резких манёвров или поворотов. Не стоит пытаться моментально остановить авто, так как это может увеличить риск возникновения аварии.

Постепенно снижайте скорость. Плавно переключайтесь на обочину.

Если переднее колесо прокололось, управление будет проще. В случае, если задняя шина прокололась, ситуация становится более сложной. При управлении рулём следите за заносом автомобиля.

Медленно, но постепенно останавливайтесь. Как только ситуация стабилизируется, и проколотое колесо заменено, рекомендуется обратиться в автосервис для тщательной проверки.