Названы 5 автомобильных аксессуаров, которые представляют опасность для жизни водителя

Существует несколько аксессуаров, которые представляют реальную опасность для безопасности на дороге и могут даже угрожать жизни водителя. Эксперты советуют избегать установки этих "дополнительных" устройств.

Первое, что стоит избегать, это подставка для кофе. Хотя она может показаться безобидной, употребление кофе за рулем может легко привести к отвлечению и потере контроля над автомобилем.

Другой опасный аксессуар — лифт-комплект. Это может нарушить центр тяжести автомобиля и существенно ухудшить его управляемость.

Цветные противотуманные фары также могут быть опасными. Они могут путать водителей встречных машин и ухудшить видимость на дороге, что может привести к авариям.

Установка телевизионного экрана в автомобиле также является небезопасной практикой. Это может отвлечь водителя от дороги и увеличить риск аварий.

Даже мелодия клаксона может оказаться опасной, если она отличается от привычного звука. Это может сбить водителей с толку и создать опасную ситуацию на дороге.