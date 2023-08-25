Нюша заявила, что не поддерживает отношения с экс-избранником Кридом

Нюша заявила, что считает нормальным тот факт, что не контактирует с Егором Кридом, так как бывшие друг друга отпустили.

Певица объяснила, что они только поздравляют друг друга с днем рождения. Крид публично поздравил коллегу с рождением наследника.

Нюша сообщила, что друзьями они не являются.

Анна Шурочкина (настоящее имя артистки) не стала скрывать, что они с Егором могут запросто созвониться или пообщаться на светском мероприятии, но это очень редкие контакты.