Через какое время после приема алкоголя можно садиться за руль: выводы медика

Время новогодних застолий и традиционный бокал шампанского в полночь могут вызывать сомнения относительно безопасности вождения на следующее утро.

Однако это не только вопрос алкотеста, но и о сохранении максимальной внимательности и концентрации на дороге. Обычно считается, что через несколько часов можно считать себя готовым к управлению автомобилем.

Но это представление не всегда соответствует действительности. Согласно экспертам, лучше отказаться от утренних поездок после новогодней ночи. После праздничных застолий лучше воздержаться от вождения в течение всего следующего дня.

Если вы употребили значительное количество алкоголя, разумно воздержаться от управления автомобилем не только в течение 24 часов, но и дольше.

Эксперты также рекомендуют воздержаться от выполнения других опасных действий, таких как, например, прыжки с парашютом, в течение 24 часов после употребления алкоголя.