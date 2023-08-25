Киркоров принес извинения своему скандально известному пластическому хирургу Хайдарову

21:10 2023-08-25

Исполнитель Филипп Киркоров признался, что обложал, когда летел на самолете из Греции в Москву. Он нарушил диету, которую ему прописал Тимур Хайдаров после пластики.

Оказывается, на борту частного самолета Филипп Киркоров "натрескался" конфет.

Певец назвал кондитерское изделие мечтой, ведь внутри него находится клубника.

Филипп Бедросович обратился к Тимуру Хайдарову с извинениями, но выразил готовность при возвращении в российскую столицу снова правильно питаться, чтобы старания пластического хирурга не прошли даром.

Долгое время Киркоров отдыхал в Греции, где встречался с Хайдаровым, который тоже прибыл в страну с семьей на отдых.

Показать следующие комментарии
Фото