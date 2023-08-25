Звукорежиссер Костюшкина Селоустьев избил тещу и похитил ребенка

21:27 2023-08-25

Алена Будаева 4 года назад связала себя узами брака со звукорежиссером музыканта Николаем Селоустьевым, который похитил теперь сына у матери.

Алена Будаева обвиняет бывшего мужа Николая Селоустьева в насилии по отношению к ней.

По ее словам, стараниями мужа она получила сотрясение мозга.

Беременность к оздоровлению отношений не привела. Николай не хотел признавать отцовство.

С июля текущего года Селоустьев и Будаева находятся в ситуации развода, пытаясь решить вопрос по поводу выплаты алиментов.

1 же августа, как утверждает Алена, бывший со своей новой пассией похитили ребенка.

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