Лолита в неадекватном состоянии шокировала посетителей казино в Сочи

Очевидцы утверждают, что Лолита Милявская жевала бутерброд и держала красный пакет, время от времени пропуская его между ног.

В город темных ночей Милявская прибыла с концертами, но решила немного отвлечься.

После ночных похождений знаменитость отчиталась, что в руках у нее был горячий бутерброд с колбасой и сыром, а в пакете сменка в виде тапочек, чтобы отдохнуть от обуви на каблуке.

Также артистка отметила, что проспала бассейн из-за того, что до 05:00 играла в казино, где выиграла определенную сумму.