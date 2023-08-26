Учёные выяснили точную причину смерти жителей Помпей с помощью рентгена

Доподлинно известно, что практически все жители Помпей скончались в 79 году нашей эры из-за извержения вулкана Везувия. Большинство живших в Помпеи людей погибли в результате разрушения зданий, что спровоцировано масштабным разливом вулканической лавы. Тем не менее, археологи до сих пор находятся останки помпейцев, кости которых оказались не повреждены.

Лишь недавно учёными был применён метод рентгеновской флуоресценции портативного характера, благодаря чему выяснилось, что больше всего жителей Помпей умерло от удушья, вызванного резким выбросом пепла в воздух.