Дачный эксперт рассказал о важных правилах формирования баклажанов на дачном участке

Для получения от баклажанов максимального плодоношения выполняем следующие действия. Сохраняем 2-3 стебля, все лишние побеги убираем. Для слабого растения хватит и одного ствола.

Оборвите все ненужные листья. Сначала все желтые и засохшие, они бесполезны. Потом удаляем те, что затеняют плоды, это замедлит созревание баклажанов.

Уберите все уродливые плоды - скрюченные, с пятнами, повреждениями, наростами. Вкус у них вряд ли будет хороший, а вот силы и питание у растения они забирают.

Скороспелые баклажаны, по мнению экспертов, обычно не нуждаются в пасынковании.