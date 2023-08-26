Чем нужно подкормить морковку, чтобы плоды удивляли своим размером и были сахаристые

Составляющие чудо-подкормки для сладкой и большой моркови: пол ведра крапивы, 10 к сухого порошка дрожжей, две большие ложки сахара.
Приготовление начинаем с нарезания крапивы на мелкие кусочки. Потом заливаем ее водой в ведре, лучше теплой.
Отдельно размешиваем дрожжевую воду: на литр теплой воды две нужное количество сахара. Настаиваем два часа и выливаем в крапиву. Под крышкой настой держим двое суток.
Удобряем морковную грядку: на 100 мл настоя добавляем 10 л воды, поливаем под корень вечером, когда не будет солнца.
Такая подкормка нужна трижды за период вегетации, соблюдаем примерные равные промежутки между процедурами.
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