Как выращивать немофилу на садовом участке: основные правила посева и ухода

Чтобы цветы показали свою красоту в июне, надо посеять их весной, в марте или апреле.

Растение не боится легких заморозков, потому можно сразу посеять его в грунт в мае, место готовим заранее. В этом случае цветения дождемся в августе.

Это нетребовательное растение, которое хорошо растет в полутени. Немофила любит влажную почву, пересыхания быть не должно, особенно в жару. Тогда цветение будет остановлено.

Подкормки при выращивании на плодородной почве не нужны. Если грунт скудный, удобряем два раза в сезон.

Даем минеральные составы при закладывании первых цветков и второй раз - когда начинается пик цветения, примерно через 4 недели.

Растения, высаженные в горшках и контейнерах, удобрять надо чаще - с мая до конца цветения каждую неделю.