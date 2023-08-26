Какие проблемы возникают при выращивании редиса и как можно их избежать

Отчего редис бывает горьким: так случается при слишком долгом сроке вегетации, когда плоды растут медленно и выкапываются слишком "старыми".

Редис может лопаться и трескаться, отчего это происходит: причина в плохом поливе, неравномерном и нерегулярном.

Например, когда растения долго не поливали вообще, а потом решили восполнить пробел и обильно залили грядки.

Жесткость и волокнистость появляются из-за жары и недостаточного полива, редис замедляет свое развитие, вегетативный период затягивается.

Плоды становятся невкусными. Редис предпочитает прохладную температуру и умеренный регулярный полив.

Жара также влияет на размер корнеплодов, они перестают расти, зато активно наращивается верхняя часть редиса, вся энергия идет в зелень, начинают формироваться семена.

Чтобы получить вкусный сочный редис без горечи, подсыпьте в лунку при посадке немного соли и потом особенно следите за режимом полива в течение всего периода роста.