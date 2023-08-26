Для чего садоводы сажают смородину под углом: маленькие хитрости для богатого урожая

Если посадить смородину в прямостоячем положении, она долго будет расти одним стволом. Высаженная под наклоном в 45 градусов, смородина быстро начнет давать боковые отростки.

Уже в первый год они превратятся в мощные побеги, что потом приведет к обильному урожаю.

Еще несколько полезных советов от опытных дачников. Если замульчировать кусты соломой, то поливать их можно будет всего раз в месяц вместо положенных двух раз.

Слой укрытия делаем толщиной в 15 см.

До того как начнут созревать ягоды, поливать смородину надо чаще, потом уменьшаем поливы до конца сбора урожая. Если этого не сделать, ягоды начнут трескаться на кустах.