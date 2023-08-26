Почему морковь вырастает мелкоплодной и кривой: объясняем основные причины

Морковь растет плохая на заболоченных низких местах, а также при близком расположении плодовых или лесных древесных растений.

Если высаживать ее в тени, морковь не даст ровных и красивых плодов.

Грунт должен быть рыхлым, воздушным, питательным, хорошо пропускать воздух и влагу.

Если в земле есть камушки, щебень, старые корневища, другие мелкие и средние посторонние включения, корнеплоды начнут искривляться и мельчать.

Света растениям надо много, каждое растение должно получить свою достаточную порцию. Плохо, если рядом растут культуры, дающие тень.

Также важно, чтобы почва не была закислена. Перед посевом заранее, лучше за год, вносим перегной, мел, известь, доломитовую муку.

Идеальная почва должна быть нейтральной с РН равным 6-7.