В США впервые казнят заключенного при помощи азота

Власти штата Алабама в США планируют впервые в истории своей страны казнить осужденного путем азотной гипоксии, сообщает МК.

Как уточняет издание, офис генпрокурора штата обратился в Верховный суд штата, чтобы определить дату казни.

Приговор вынесен некому Кеннету Юджина Смита, избежавшему смерти в прошлом году, потому что ему не сумели ввести смертельную инъекцию.

На этот раз осужденному предстоит умереть уже вследствие вдыхания азота.

Метод казни, при котором заключенному для дыхания подают только азот, на данный момент разрешен только в трех штатах США, однако пока ни разу не применялся.