Американец украл личность родного брата и полвека жил с его именем

Житель города Этна Наполеон Гонсалес (штат Мэн), присвоил себе личность покойного брата Гильермо. Гильермо умер в 1939 году еще в детстком возрасте. Наполеон впервые воспользовался его именем в 1965 году.

Под именем Гильермо он жил полвека и сумел зарегистрировать на него множество паспортов, идентификационных карточек, а также - дополнительный номер соцстрахования, благодаря которому получил дополнительные выплаты.

В мошенничестве впервые его заподозрили в 2010 году, часть выплат в связи с этим была приостановлена. В 2020 году началось очередное расследование - после того, как электронная система распознавания лиц установила Гонсалеса на разных идентификационных карточках.

18-го августа 2023 года мужчина предстал перед судом сразу по нескольким обвинениям в мошенничестве.

Гонсалесу грозит до 20 лет тюремного заключения, если его признают виновным.